В Росстате подсчитали, как изменилась стоимость новогодних салатов

Приготовление салата «Оливье» обойдется россиянам в 520 рублей, что демонстрирует рост год к году на 8%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.

Цена рассчитана с учетом порции на четырех человек.

Стоимость салата «Мимоза» составит 260 рублей, что на 9% превышает показатель прошлого года, говорится в публикации. Салат «Столичный» обойдется в 255 рублей (+17,5%), а «Селедка под шубой» — в 235 рублей (+5%).

Повышение цен связано по большей части с удорожанием яиц – они выросли в цене на 41% в годовом выражении, отмечает агентство.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на «Руспродсоюз» сообщила, что новогодний стол подорожал на 9,17% к уровню прошлого года.

Также ранее РИА Новости со ссылкой на компанию «Эвотор» сообщило, что средняя сумма расходов граждан РФ на покупку продуктов для празднования Нового года составила 5115 рублей. Данное значение на 12% превышает уровень прошлого года. При этом, как отмечалось, в Санкт-Петербурге празднование обойдется дешевле, чем в Москве.