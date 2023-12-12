Перечислены риски высокого дохода по вкладам

На рынке пользуются популярностью вклады с высокими плавающими и переменными процентными ставками, однако они несут в себе определенные риски. Об этом заявила агентству «Прайм» и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Высокий спрос на такие инструменты обусловлен волатильностью ключевой ставки, указала специалист. Зачастую ставка по вкладам ниже, но некоторые банки предлагают повышенную доходность, пояснила собеседница.

По ее словам, на длительном горизонте поддерживать высокую доходность по вкладам достаточно сложно. В этой связи, как уточнила она, кредитные организации оперируют повышенными ставками на определенных условиях. Так, их предлагают на часть суммы или на неполный срок действия вклада.

Эксперт указала на риски вкладов с плавающей процентной ставкой. Речь идет о неустойчивости дохода и его сокращении при уменьшении процентной ставки, сложностях прогнозирования ожидаемого дохода, а также зависимости от экономических факторов, подчеркнула специалист.

Кроме того, она обратила внимание на то, что годовая доходность по депозитам с плавающей процентной ставкой ниже, чем у классических депозитов с фиксированным процентом. Она также сообщила об увеличении «аппетита» кредитных организаций к продуктам с переменной ставкой при ожидаемом снижении ключевой ставки.