Аналитик рассказала о способе копить деньги при маленькой зарплате

«Чтобы накопить более-менее существенную сумму при небольших доходах, нужно обязательно заниматься финансовым планированием и привлекать к этому процессу всех членов семьи. Следует составить бюджет и следовать ему. В то же время, не нужно жестких мер экономии, это будет сильно демотивировать. Придумайте, на чем каждый день на этой неделе вы сэкономите 10 рублей, а на следующей неделе каждый день 20 рублей, а еще через неделю 30», — предложила аналитик.