Силуанов: в 2024 году будут отменены льготы по связи LTE

В 2024 году в России перестанут действовать льготы по LTE (4G), эти средства пойдут на развитие связи в регионах страны. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

Силуанов: в 2024 году будут отменены льготы по связи LTE
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По его словам, данное решение ранее было принято Минцифры РФ. Оно предполагает отмену для операторов скидки на оплату выделенного радиочастотного спектра стандарта LTE в 2024 году. Силуанов отметил, что высвобожденные деньги пойдут на развитие связи в таких регионах страны, как Чукотка и Якутия.

«Поэтому в следующем году вопрос по доступности интернета будет решен. В этой части ресурс найдем», — сказал он.

Также Силуанов добавил, что на программу социально-экономического развития арктической зоны России из бюджета страны в год выделяется около 15 миллиардов рублей. Эти деньги, в том числе идут на финансирование закрытых административно-территориальных образований.

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