Стала известна минимальная цена пачки сигарет в РФ в 2024 году

Минсельхоз рассчитал значение единой минимальной цены табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2024 году, она составит 129 рублей за пачку. ТАСС
«Рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 129 рублей на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — говорится в сообщении. Газета.Ru
Единая минимальная цена на табачную продукцию в России была введена с 1 апреля 2021 года. Опускать стоимость сигарет ниже этой планки торговцам запрещено, компаниям и должностным лицам грозят штрафы. Величина индексируется ежегодно с учетом факторов ценообразования и динамики ставок акцизов. Парламентская газета