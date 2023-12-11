В России захотели признать новую профессию

Госдума готова к выработке законодательных решений для урегулирования блогосферы. При этом важно, чтобы блогерская деятельность получила свой код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), заявил зампредседателя нижней палаты российского парламента Петр Толстой. RT на русском

Как уточнил Толстой, подобная мера позволит урегулировать российскую блогосферу. «Важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо», — заявил он. Lenta.ru