В Турции поднимут минимальную цену жилья для получения ВНЖ

Турецкие власти готовятся к увеличению в предстоящем году минимальной стоимости недвижимости для получения турецкого гражданства. Так, цена повысится с текущих 400 тысяч долларов до 600 тысяч долларов, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на источник в Управлении по делам гражданства и двух риелторов.

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Собеседники отметили, что новые меры могут вступить в силу после Нового года.

Программу получения гражданства за приобретение недвижимости турецкие власти внедрили в 2017 году. Она предполагала приобретение объекта стоимостью минимум в 1 миллион долларов.

Примерно через год после запуска программы лимит изменили до 250 тысяч долларов.