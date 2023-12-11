В России подорожали елочные игрушки

Россияне в ноябре-начале декабря в среднем тратили на одну покупку елочных игрушек 377 рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Таковы результаты исследования компании «Платформа ОФД», сделанного на основе сравнения фискальных чеков с 1 ноября по 7 декабря. По его данным, число покупок новогодних игрушек выросло на 14%.

Как правило россияне в качестве елочных украшений выбирали наборы шаров и звезд, среди единичных товаров – подвески на елку в виде символов Нового года: Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи и другие арт-объекты.

Отмечается, что традиционно покупатели отдают предпочтение товарам эконом-сегмента: готовым наборам на одну елку из пластиковой основы по цене 300-400 рублей.

В ценовой категории от 1 до 3 тысяч рублей пользовались спросом настольные сувениры в виде новогодних композиций, чаще с подсветкой на батарейках, которые также можно поставить под елку. В более высокой ценовой категории лидировали светодиодные фигуры оленей и прочих животных, передает РИА Новости.

Рост цен на елочные игрушки аналитики объясняют высокой импортной составляющей в товаре - лака и краски, а также сезонностью продаж.