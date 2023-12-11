СМИ: Россияне адаптировались к уходу западных брендов

Большинство жителей РФ адаптировались к уходу зарубежных брендов с российского рынка и переориентировались на покупку товаров отечественного производства. Процент людей, недовольных отсутствием привычных западных марок, неуклонно снижается и сегодня составляет уже менее трети населения России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Б1 (ранее E&Y в РФ).

Как говорится в исследовании, осенью 2023 года только 28% респондентов заявили о необходимости искать аналоги ушедшим из РФ западным брендам в непродовольственном сегменте, при этом всего год назад их насчитывалось около 44%. Более 40% опрошенных людей указали, что стараются покупать непродовольственные товары знакомых иностранных брендов по сети.