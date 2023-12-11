Замгубернатора региона Юлия Щедрина заявила, что «искусственный ажиотаж» возник из-за решения властей продавать каждому покупателю по два десятка.

Как пояснила чиновница, на ярмарке, где производители торгуют собственной продукцией, стоимость товаров существенно ниже, чем в обычных магазинах. Белгородцы, по её словам, «стали набирать яйца сотнями». Это решили пресечь, и «тогда предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц. Из-за наплыва людей выстроились длинные очереди», — написала Щедрина в своём Telegram-канале. По её словам, регион обеспечен яйцами «на 200%, ситуация стабильная», дефицита нет.