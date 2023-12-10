В России подорожали живые ёлки

"На цену влияют высота, порода дерева, лесной или не лесной регион, где она продается, место покупки (базар, торговый центр, мелкооптовый склад, маркетплейс), наличие или отсутствие доставки, дополнительные услуги в виде установки и декора. Ценовой пик в этом году будет наблюдаться с 12-15 по 28 декабря", – цитирует ведомство "Парламентская газета".