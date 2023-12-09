Экономист посоветовал иностранную валюту для сбережений

По словам экономиста, сейчас вкладываться в «недружественные» валюты опасно, так как существует риск, что они могут быть заморожены в любое время. Кроме того, опасно приобретать и валюты Казахстана, Турции и Индии — они обладают повышенной волатильностью, а рупии нельзя вывозить из Индии.