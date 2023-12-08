Названы самые богатые семьи в мире

В 2023 году самой богатой семьей в мире, по ОАЭ Аль Нахайян с состоянием в 305 миллиардов долларов.

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На втором месте рейтинга оказалась семья основателя сети магазинов Walmart Сэма Уолтона (259,7 миллиарда), а на третьем — семья Эрмесов, владельцев люксового бренда Hermes (150,9 миллиарда). За ними следует семья владельцев компаний Mars — 141,9 миллиарда долларов. Пятерку богатейших семей мира замыкает правящая династия шейхов и эмиров в Катаре Аль Тани (133 миллиарда) — семья появилась в данном списке впервые.

Агентство отмечает, что некоторым семьям нарастить состояние помогла их причастность к нефтяному сектору. В целом 25 самых богатых семей мира получили за год на 1,5 триллиона долларов больше, что на 43 процента выше, чем состояние богатейших семей в 2022 году.