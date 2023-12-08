"Наткнулись на стену". Инвестор рассказала о встрече с руководством "СПб биржи"
Представитель инициативной группы частных инвесторов, пострадавших от блокировки активов после введения санкций США в отношении "СПБ Биржи", предпринимательница Юлия Зыкова в разговоре с Рамблером объяснила, с какими проблемами столкнулись держатели ценных бумаг, а также рассказала о состоявшейся 7 декабря встрече с руководством биржи.
Проблема большинства инвесторов связана с американскими бумагами, которые были номинированы в долларах, подчеркнула предпринимательница.
"Мы уже два года пытаемся перевести наши иностранные ценные бумаги в другие депозитарии или же продать их. То есть, как собственники, мы пытаемся ими распорядится. Но, к сожалению, из-за того, что "СПБ Биржа" принимает решения о блокировках, о запрете перемещения наших активов, мы полностью утратили к ним доступ. Мы видим активы на бумаге, но сделать с ними ничего не можем", — заявила она.
Встреча инвесторов с генеральным директором "СПБ биржи" Евгением Сердюковым в офисе компании на Долгоруковской улице в Москве, по словам Зыковой, прошла "непродуктивно".
"Это случилось по одной простой причине: мы до сих пор не можем получить официальные документы "СПБ Биржи" (или их копии), на основании которых происходит блокировка, обособление, изъятие иностранных ценных бумаг и конвертация валюты. То есть фактически мы не можем понять, на каком основании "СПБ Биржа" принимает свои решения. В последнее время уже случаются инциденты, связанные с блокировкой валюты, в частности с ее обособлением на счетах клиентов, являющихся частными лицами. Брокеры объясняют подобные действия решениями "СПБ Биржи", но копий самих решений нам никто не предоставляет. И мы не можем оценить, насколько правомерно в данном случае действует "СПБ Биржа"", — рассказала она.
Одним из вопросов, обсуждавшихся на встрече, стало получение биржей лицензии OFAC, добавила Зыкова.
"Однако данная лицензия не касается клиентских активов. И никакие действия, связанные с получением этой лицензии, не должны препятствовать переводу клиентских активов в депозитарии дружественных стран. Этого мы сделать не можем. Брокеры нас ограничивают и говорят о том, что "СПБ Биржа" не дает переводить активы. Подчеркну: речь идет не о купле-продаже, не о расчетных операциях биржи, а только о переводе иностранных ценных бумаг. Поскольку конечное место хранения иностранных ценных бумаг, номинированных в долларах, — это депозитарий DTC, то мы должны убедиться, что они находятся именно там. Но поскольку мы не можем найти конечное место хранения американских бумаг (так как есть европейские и другие, которые хранятся в депозитарии Euroclear), то мы можем утверждать, что наших бумаг у нас нет", — отметила собеседница, добавив, что руководство биржи отказало инвесторам в юридической помощи, связанной с самостоятельным обращением ими в OFAC для получения индивидуальных лицензий на перевод ценных бумаг.
Вместе с тем Зыкова рассказала, что представители "СПБ Биржи" не стали обсуждать инициативу о признании форс-мажорными ситуаций, связанными с событиями февраля 2022 года, а также с событиями 2 ноября, когда площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами после объявления Минфина США о ее включении в санкционный список.
"После этой встречи у нас появилось чувство полного разочарования. Мы наткнулись на стену в плане коммуникаций и получения ответы на наши вопросы", — сказала она, допустив, что в дальнейшем пострадавшие инвесторы обратятся в правоохранительные органы для разрешения ситуации.