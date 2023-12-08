Россиян предупредили об основных видах предновогодних афер

Одним из наиболее популярных методов аферистов по обману граждан перед Новым годом являются поддельные сайты, с помощью которых мошенники предлагают билеты на новогодние концерты, в частности на елку в Кремле, рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов. News.ru

"Уже начались массовые рассылки со слишком выгодными предложениями купить сотовые телефоны, одежду и другие товары. Там есть ссылка на страницу, в адресе которой изменена одна буква по сравнению с сайтом производителя или дистрибьютора, — отметил специалист. Москва24