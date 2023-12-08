Названа средняя сумма расходов на новогодний стол
Средняя сумма расходов граждан РФ на покупку продуктов для празднования Нового года составляет 5115 рублей. Данное значение на 12% превышает уровень прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Эвотор».
При этом, как уточняется, в Санкт-Петербурге празднование обойдется дешевле, чем в Москве.
Для расчета аналитики взяли корзину продуктов, которая включает в себя мандарины, бананы, яблоки, картофель, свеклу, маринованные огурцы, зеленый горошек, сельдь, шпроты, свиную ногу, куриное филе, крабовые палочки, копченую колбасу, яйца, сыр, майонез, хрен, торт, конфеты, бутылку алкоголя.
В Москве средняя стоимость новогодней корзины — 6109 рублей (+11% к прошлому году), в Санкт-Петербурге — 5623 рубля (+14%).
Аналитики подчеркивают, что на Сахалине на празднование нужно будет отдать наибольшую сумму — 7137 рублей (+19% год к году).
Ранее сообщалось, что, по данным ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД», в России зафиксирован рост числа покупок гражданами красной икры в ноябре. Показатель увеличился на 19% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Также россияне чаще совершали покупки мандаринов (+16%) и шампанского (+13%).