Работодателей обяжут платить увольняющимся россиянам за неиспользованные отгулы

Неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты за работу в выходные, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника, постановил Конституционный суд России (КС РФ). Lenta.ru

"Учитывая отмеченные в настоящем постановлении недостатки действующего правового регулирования, которые ведут к увеличению количества неиспользованных работниками дней отдыха, право на которые возникло в соответствии с частью четвертой статьи 153 ТК РФ, федеральному законодателю надлежит внести в него изменения", - говорится в документе. ТАСС