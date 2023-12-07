Работодателей обяжут платить увольняющимся россиянам за неиспользованные отгулы

Неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты за работу в выходные, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника, постановил Конституционный суд России (КС РФ). Lenta.ru
"Учитывая отмеченные в настоящем постановлении недостатки действующего правового регулирования, которые ведут к увеличению количества неиспользованных работниками дней отдыха, право на которые возникло в соответствии с частью четвертой статьи 153 ТК РФ, федеральному законодателю надлежит внести в него изменения", - говорится в документе. ТАСС
Суд привел статью Конституции, предписывающую оплачивать работу в дни отдыха в повышенном размере или компенсировать ее выходными. При этом, отмечается в сообщении, возможность сотрудника воспользоваться отгулами во многом зависит от позиции руководства. Парламентская газета