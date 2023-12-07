Экономист рассказала, какие товары подорожают в январе

С 1 января 2024 года россияне могут ожидать роста цен на некоторые услуги, продукты и товары. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Она рассказала, что в сфере ЖКХ вырастут цены на капремонт. Подорожает ряд продуктов питания. В частности, ожидается повышение цен на индейку, говядину и баранину.

Лебединская добавила, что с началом нового года начинается исполнение новых контрактов импортеров, поэтому возможны изменения в ценах на бытовую технику.

Кроме того, добавляет эксперт, с 1 января Минфин планирует повысить минимальную розничную цену на алкоголь. Повышение составит около 6,4 процента.

Также, добавила собеседница, вырастут расходы на сотовую связь. Абонентская плата вырастет на 10–20 процентов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».