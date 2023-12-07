В ВТБ назвали прогнозы по ключевой ставке «ложным другом аналитика»

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов высказался о практике публикации прогнозного диапазона ключевой ставки ЦБ. В колонке для РБК он заявил, что она является «вредной».

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Пьянов обратил внимание на то, что ЦБ часто прибегает к серьезному пересмотру значений.

Прогнозные диапазоны по ставке стали «ложным другом аналитика», указал топ-менеджер. По его словам, для закладывания по итогам следующего года инфляции в 4-4,5% Банку России необходимо обладать «тайным знанием» о том, что может замедлить повышение цен.

Пьянов считает, что повысить предсказуемость решений может несколько инициатив, среди которых удлинение срока достижения цели по инфляции, фокусирование на факторах предложения при принятии решения по ставке, усовершенствование состава корзины товаров и услуг, по которой рассчитывается инфляция.

Банк России публикует прогнозные диапазоны по среднему значению ключевой ставки до конца года с апреля 2021-го.