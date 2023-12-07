В РФ предложили блокировать нарушителей прав потребителей без суда

Общественный совет при Роспотребнадзоре направил письмо в правительство РФ с предложением о блокировке злостных нарушителей закона о защите прав потребителей без суда. Об этом сообщает газета "Известия", которая ознакомилась с документом.

Как уточняет издание, речь идет о ресурсах, на которых отсутствует или не соответствует действительности информация о предпринимателе (реквизиты), а также реализуется фальсифицированная, контрафактная, контрабандная и запрещенная продукция.

По данным "Известий", общественный совет при Роспотребнадзоре предложил кабмину блокировать только те ресурсы, которые уже проигнорировали требования устранить нарушения, отказались раскрывать себя или прекращать продажи нелегальной продукции.

В письме эксперты приводят официальные данные Роспотребнадзора: в первом полугодии 2023 года количество предостережений службы о недопустимости нарушений составило почти 1,6 тыс., что на 420% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Похожая ситуация наблюдается и во втором полугодии: так, в июле-ноябре прирост предостережений составил 62% к шести месяцам 2022 года.

"В основном сейчас доступен только судебный порядок блокировки нелегальных ресурсов. Например, это сайты с информацией о незаконной продукции - БАДах или товарах для детей с запрещенными компонентами или материалами, - сообщил изданию глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, один из участников сентябрьского совещания совета. - Решение о признании информации, запрещенной к распространению, принимает суд по иску Роспотребнадзора или прокуратуры".