Стало известно, кого освободят от комиссий при оплате ЖКХ

Отмена комиссий при оплате гражданами жилых помещений и «коммуналки» распространится только на нуждающихся. Перечень категорий таких граждан определит Правительство. Соответствующая поправка появилась в законопроекте перед рассмотрением во втором чтении.

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Кроме того, согласно поправкам, закон вступит в силу не со дня официального опубликования, а с 1 июля 2024 года.

Законопроект внесли в Госдуму еще в феврале 2020 года, в апреле того же года он прошел первое чтение и с тех пор почти три с половиной года лежал. Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева говорила «Парламентской газете», что законопроект отложили из-за сопротивления банков.

К документу вернулись на пленарном заседании 15 ноября этого года, когда спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты планируют рассмотреть законопроект в приоритетном порядке в декабре, чтобы с нового года комиссия была отменена.