Единое детское пособие будут назначать по-новому

Правительство расширило список доходов, которые не учитываются при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которое также называют единым детским пособием. Теперь при оценке среднедушевого дохода семьи не будут рассматриваться:

Проценты по счетам опекаемых детей.

Доходы несовершеннолетних от подработок.

Единовременные выплаты при присвоении звания «Мать-героиня», при награждении орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава».

Кроме того, с мая 2024 года изменятся правила учёта алиментов, пишут «Известия». Если алименты назначил суд, то они будут учитываться по объёму фактически поступивших денежных средств. Если родители договорились самостоятельно, то будет рассматриваться заявленная родителями сумма, но не меньше гарантированного размера алиментов: четверть МРОТ на одного ребёнка, треть — на двоих, половина — на трёх и более детей.

Самозанятым пособие будет гарантировано только в том случае, если годовой доход — больше двух МРОТ при регулярном заработке. Это не коснётся тех, кто имеет постоянную работу и использует самозанятость как дополнительный источник дохода, а также граждан, у которых есть объективные причины для отсутствия трудового дохода по действующему «правилу нулевого дохода».