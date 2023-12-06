В Думе назвали виды кредитов без возможности самозапрета

Право россиян самостоятельно устанавливать запрет на выдачу им кредитов не будет распространяться на автокредиты и ипотеку. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на XIV Всероссийском форуме "Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий".

"Самозапрет на получение кредита <…>. Если вы хотите получить автокредит или ипотечный кредит, этот запрет не устанавливается. Ну и, как правило, такие кредиты проходят долгую историю, и здесь, скажем так, злоумышленникам, как правило, делать нечего", - сказал он.

Также Аксаков выразил уверенность в том, что проект закона о праве граждан на самозапрет на выдачу им кредитов будет принят в скором времени.