Клиенты Сбера получили полтриллиона рублей дохода по вкладам в 2023 году

«За 11 месяцев этого года 6,7 млн. клиентов получили потребительский кредит на свои цели. Это на 1,3 млн. больше, чем за 11 месяцев 2022 года. С начала года выдачи потребкредитов достигли почти 3 трлн рублей, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал первый зампредседателя правления Сбера.