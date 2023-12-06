Как изменятся в 2024 году социальные выплаты для москвичей

Как изменятся в 2024 году социальные выплаты для пожилых москвичей, многодетных семей, горожан с инвалидностью и других жителей столицы, получающих материальную поддержку города.

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Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, все выплаты для горожан, получающих материальную поддержку города, в наступающем году будут повышены. В частности, минимальный размер пенсии с городской доплатой в столице вместо 23313 рублей в 2023 году с 1 января 2024 года будет увеличен до 24500 рублей в месяц.

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Как сообщили в департаменте труда и соцзащиты Москвы, будут так же увеличены ежемесячные и единовременные выплаты семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также горожанам старшего поколения. Проиндексируют и единовременные городские выплаты к значимым мероприятиям и памятным датам: годовщинам Победы в Великой Отечественной войне (в том числе участникам боевых действий, проживающим в городе Севастополе), с начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В частности, ветераны труда вместо 1264 рублей в месяц будут получать доплату в размере 1378 рублей. Компенсация за пользование телефонной связью вместо 264 рублей составит 275 рублей.

Поддержка людей с инвалидностью

Семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, ежемесячно начисляется доплата к пенсии до городского социального стандарта, который в 2024 году составит 24 500 рублей.

Кроме того, семье с ребенком с инвалидностью предоставляется скидка на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50 процентов, бесплатный проезд на городском транспорте по социальной карте обоим родителям, ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьной формы. Все льготы назначаются вне зависимости от материального положения семьи. Если в семье не один ребенок с инвалидностью, то выплата устанавливается на каждого ребенка.

Выплаты семьям с детьми

С 1 января 2024 года для семей увеличатся городские социальные выплаты, среди которых единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) одновременно трех и более детей - 66 279 рублей, единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - 7293 рубля, а также второго и последующих детей - 19 223 рубля, ежегодные выплаты семьям, воспитывающим от 10 детей, на День знаний и Международный день семьи - 39 767 рублей и 26 513 рублей соответственно - и многие другие выплаты и пособия.

Город в 2024 году продолжит поддерживать нуждающиеся семьи с детьми. В рамках поддержки нуждающихся семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, родители, воспитывающие детей до трех лет, от трех до семи лет и от восьми до 18 лет, могут обратиться за ежемесячным пособием в размере 50, 75 и 100 процентов прожиточного минимума ребенка - в зависимости от дохода семьи. В 2024 году размер пособия составит 9793 рубля, 14 690 рублей и 19 586 рублей соответственно.

Единовременная выплата при рождении ребенка в 2024 году молодым нуждающимся семьям составит: при рождении первого ребенка - 113 310 рублей, второго - 158 634 рубля, третьего и последующих - 226 620 рублей.

Поддержка приемных семей

В 2024 году будут увеличены размеры денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью, в семью патронатного воспитателя и усыновителям. Например, ежемесячные денежные выплаты для опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей на содержание ребенка составит от 21 873 рублей до 36 454 рублей в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка, а также от количества детей, взятых на воспитание.

Вознаграждение приемным родителям (патронатным воспитателям) вырастет с 19 965 рублей до 20 964 рублей, а на ребенка с инвалидностью - с 33 941 рубля до 35 639 рублей. Вознаграждение получит один из приемных родителей (патронатных воспитателей), где воспитываются один-два приемных ребенка. При воспитании трех и более приемных детей - оба родителя за каждого приемного ребенка.

Гражданам, усыновившим ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, выплачивается единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с усыновлением. Ее размер составит:

- на первого усыновленного ребенка - пять прожиточных минимумов (113 310 рублей);

- на второго усыновленного ребенка - семь прожиточных минимумов (158 634 рубля);