Картами «Мир» теперь можно расплачиваться на Кубе

«Платежная система «Мир» запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и на Варадеро. Россияне могут расплатиться картами в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях», — сказано в сообщении.