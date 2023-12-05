В России появится возможность оплачивать налоги через СБП

Менеджер технологических проектов НСПК Никита Чухачев заявил, что в России появится возможность совершать C2G-платежи через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью платёжной ссылки. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России появится возможность оплачивать налоги через СБП
© РИА Новости

Такое заявление Чухачев сделал во время своего выступления на технологической конференции НСПК. По его словам, над этой функцией работают Национальная система платежных карт, операционный платежный и клиринговый центр СБП, Казначейство России и Центральный банк. С помощью новой функции россияне смогут осуществлять расчёты с государством, при этом такие операции не будут облагаться комиссией.

«Никто операции C2G не тарифицирует, ни мы, ни Банк России. Проведение C2G платежей будет обязательным, речь идет о базовых сценариях оплаты, а сценарий оплаты по платежной ссылке пока не обязательный», — уточнил Чухачев.

Ранее лидер направления по разработке технологических стандартов НСПК Сергей Панин заявил, что платёжная система «Мир» обнулит комиссии для некоторых платежей через портал «Госуслуги».

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