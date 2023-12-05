Система «Мир» обнулит комиссии для части платежей через «Госуслуги»

"Платежи на единые казначейские счета через портал госуслуг. Закон нас обязывает сделать бесплатными такие платежи с нашей стороны, но мы посчитали, что будет правильным обнулить и межбанковские вознаграждения по этим операциям", - сказал он, отметив, что к подобным платежам, в том числе относятся и налоговые.