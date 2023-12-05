Российское правительство обсуждает возможность повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30% от общей суммы кредитования, пишут «Известия» со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса. RTVI

Один из собеседников издания уточнил, что параметр в 30% рассматривается не для всех программ с господдержкой. Пока неизвестно, каких программ это коснется. Реальное время

В сентябре этого года правительство уже повысило первоначальный взнос с 15% до 20%, и это коснулось всех видов льготной ипотеки. Возможно, сейчас идет речь о самой массовой - для покупки жилья в новостройках или строительства дома. По ней по ставке 8% годовых можно получить кредит до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн рублей - в других регионах. Финмаркет