Казахстанская криптобиржа попросила россиян закрыть свои счета

«В соответствии с санкциями Европейского союза, ATAIX Eurasia не может продолжать предоставлять услуги гражданам России, лицам, проживающим там, и юрлицам, зарегистрированным в РФ», – сообщили в компании.

Из сообщения ATAIX Eurasia также следует, что россиянам следует вывести свои активы со счетов, а после закрыть их до 15 декабря 2023 года. В компании заявили, что для нее это «трудное решение» и она «выражает сожаление о неудобствах, которое оно может вызвать».