«На вопрос, увеличит ли это размер взноса на капремонт, отвечу так: решения по тарифам принимают муниципалитеты. Соответственно, от них и будет зависеть, будут ли средства, получаемые от коммунальных платежей, перераспределены, или тарифы будут просто повышены», — рассказал он.