Аналитики выяснили, где в России можно зарабатывать от миллиона в месяц

В розничной и оптовой торговле трудится больше всего работников-миллионеров. Их число составляет 4,3 тысячи человек. Также от миллиона в месяц можно заработать в сфере финансов и страхования. А также в обрабатывающей промышленности. Об этом говорится в исследованиях FinExpertiza на основе данных Росстата.

«Больше всего работников-миллионеров трудится в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тыс. человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тыс.), финансах и страховании (3,66 тыс.)», — передают «Известия» информацию из исследований.

Известно, что главная причина роста количества работников-миллионеров состоит в том, что во многих отраслях экономики наблюдается дефицит кадров.

Согласно исследованиям FinExpertiza, в 2023 году в РФ до вычета подоходного налога зарплату от одного миллиона рублей получили 24,4 тысяч работников крупных и средних предприятий. Это число больше на 43%, чем в 2021 году. В исследовании говорится, что 14,7 тысяч работников-миллионеров находится в Москве. Это составляет более половины сотрудников. Для сравнения, в Санкт-Петербурге насчитывается 1,95 тысяч таких работников. Известно, что около 17,5 тыс. россиян зарабатывает от одного до двух миллионов. А 3,25 тысяч человек — от двух до трех миллионов.