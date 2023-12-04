Средства розничных инвесторов на счетах брокеров превысили 9 трлн рублей

Объем активов физических лиц на брокерском обслуживании по итогам третьего квартала увеличился до 9,1 триллиона рублей — рост за год составил 48%. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей брокеров, опубликованном на сайте Центробанка.

По данным регулятора, в третьем квартале приток средств россиян на брокерские счета увеличился до 329 миллиардов рублей, тогда как кварталом ранее составлял 238 миллиардов рублей.

У значительной доли розничных инвесторов по-прежнему небольшой объем активов на счете. Так, доля физлиц - резидентов с пустыми счетами или с активами до 10 тысяч рублей сохранилась на уровне 87%, а средний размер счета физических лиц - резидентов на брокерском обслуживании увеличился за квартал с 241 тысячи до 255 тысячи рублей. При этом без учета пустых и небольших счетов он варьируется в пределах от 1,8 миллиона до 1,9 миллиона рублей.

«Интерес граждан к фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов и повышенных инфляционных ожиданий. Рост котировок и дивидендные выплаты также способствовали популярности российских акций. На брокерском обслуживании сейчас находится более 27,5 миллиона клиентов», — отметили в Центробанке.