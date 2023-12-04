В России подорожали билеты на поезд

РЖД повысили тарифы с 1 декабря 2023 года
Тарифы за проезд на поезде проиндексировали с 1 декабря 2023 года на 10,75%, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, входит в холдинг РЖД). Там отметили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития.
Рост цен на билеты коснётся плацкартных и общих вагонов — их устанавливает ФАС, а также 5% купейных вагонов, вагонов СВ и класса «Люкс», не входящих в систему динамического ценообразования.
В ФПК рассказали, что в следующем году пассажиры смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест. Такой график будет применяться при покупке билетов с 1 декабря 2023 года для всех категорий поездов отправлением с 1 января 2024 года.