В России подорожали билеты на поезд

Тарифы за проезд на поезде проиндексировали с 1 декабря 2023 года на 10,75%, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, входит в холдинг РЖД). Там отметили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития.

Рост цен на билеты коснётся плацкартных и общих вагонов — их устанавливает ФАС, а также 5% купейных вагонов, вагонов СВ и класса «Люкс», не входящих в систему динамического ценообразования.