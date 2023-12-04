Газпромбанк увеличил комиссию за хранение долларов

Третий по активам в РФ Газпромбанк (ГПБ) кардинально меняет для корпоративных клиентов тарифы на хранение остатков средств в долларах США. До сих пор банк не взимал комиссии за эту услугу, но с декабря комиссия составит 1% от среднемесячного остатка на счете, а уже через месяц — с 2024 года — 12% годовых, обратил внимание «Коммерсант». Информация об этом размещена на сайте кредитной организации.

Нововведение коснется только доллара, хранение евро остается бесплатным, комиссия по другим валютам (в швейцарских франках, шведских кронах, иенах) сохранится на уровне 1,5%. Для физлиц обслуживание валютных счетов (за исключением швейцарских франков) бесплатное, но при приеме и переводе средств на счет взимается 3% от суммы зачисления (минимум 12 тысяч рублей).

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У других банков комиссии существенно ниже: как правило, тарифы не превышают 1%, а порой и ниже 0,1% (хотя встречаются высокие комиссии за входящие переводы), есть варианты в том числе бесплатного хранения долларов США. Из числа крупнейших игроков тарифы, сопоставимые с планами ГПБ, действуют только у Тинькофф-банка: комиссия составляет 12%, если остаток на счете превышает выше $5 млн (от $150 тыс.— 1% годовых). Официально в банках ситуацию не комментировали.

Аналитики и участники рынка называют 12% «сверхвысокой комиссией». Однако, уточняет банковский эксперт Алексей Нечаев, ГПБ при этом вряд ли ставит целью получение дополнительных доходов. Финансовый эксперт Ольга Ульянова считает, что это «фактически запретительная ставка», свидетельствующая об «отсутствии заинтересованности банка в привлечении долларовых средств».

«У ГПБ — особый статус (находится лишь под секторальными санкциями США и Евросоюза с 2014 года), банк имеет более свободный доступ к операциям с валютой, которого нет у игроков, включенных в перечень SDN. Возможно, кредитная организация столкнулась с наплывом долларовой ликвидности, так как клиенты до сих пор ищут, где они могли бы разместить свои валютные средства»,— отмечает Ульянова.



«Банку было бы удобнее, если бы большая часть текущих средств клиентов в долларах была конвертирована в рубли или, допустим, юани»,— соглашается управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Возможны и другие причины. Когда в банке хранятся клиентские средства в валюте, добавляет Ульянова, это вынуждает сам банк искать инструменты для размещения этих средств в других крупных банках или ЦБ, а «сейчас набор таких инструментов крайне ограничен».