Россиянам захотели ставить газовые датчики за их счет

В Госдуме предложили Минстрою ставить в квартирах россиян газовые датчики при капремонте. Об этом пишут «Известия».

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Таким образом должно снизится количество взрывов газа в жилых домах, уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Датчики должны будут не только предупреждать людей о протечках, но и перекрывать подачу газа.

Стоимость одного датчика составляет около 3,6 тысячи рублей, а установка обойдется в 1,5 тысячи рублей. Для установки приборов необходимо подключение к электроэнергии, заявила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Если расходы на это включат в счет капремонта, взносы на него могут повыситься, добавила она.