FT: более 8 млн китайцев не могут заплатить по кредитам
В Китае более 8 млн человек не смогли заплатить по кредитам, сообщает Financial Times.
Отмечается, что, по данным китайских судов, около 8,54 млн человек занесены в чёрный список после неуплаты платежей по различным займам.
Показатели выросли с 5,7 млн до 8,54 млн неплательщиков с начала 2020 года.
Ранее президент США Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай в настоящий момент сталкивается с «серьёзными проблемами».