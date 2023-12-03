Более 8 млн китайцев не могут заплатить по кредитам

В Китае более 8 млн человек не смогли заплатить по кредитам, сообщает Financial Times.

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Отмечается, что, по данным китайских судов, около 8,54 млн человек занесены в чёрный список после неуплаты платежей по различным займам.

Показатели выросли с 5,7 млн до 8,54 млн неплательщиков с начала 2020 года.