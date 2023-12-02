Стала известна стоимость приготовления салата оливье в этом году

Стоимость продуктов, необходимых для приготовления салата оливье из расчета на 4 порции, составит от 300 до 500 руб., рассказал член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Об этом пишет News.ru.

Парламентарий отметил, что покупка готового блюда обойдется значительно дороже, чем самостоятельное приготовление.

По его словам, картофель и морковь обойдутся в среднем в 60 руб. за кг, яйца — в 70-100 руб., горошек — от 50 до 80 руб. за 400 грамм. За майонез придется отдать от 50 до 100 руб. за 200 грамм, за колбасу — от 200 до 500 руб.

Общая стоимость составит от 300 до 500 руб., констатировал Чаплин. Вместе с тем, заметил парламентарий, он не учитывал расходы на электроэнергию или газ, необходимые для приготовления продуктов.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что салат оливье, столь популярный в России, может нанести вред организму.