Путин подписал указ о сохранении социальных выплат родителям детей-инвалидов

Люди, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, смогут одновременно получать социальные выплаты и трудиться неполный рабочий день. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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— Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, — указано в документе.

Сумма выплат родителям или опекунам, которые трудятся на условиях неполного рабочего дня, составляет 10 тысяч рублей. Это также касается воспитывающих детей-инвалидов граждан, которые осуществляют трудовую деятельность в дистанционном формате. Для неработающих лиц положены выплаты в размере 1200 рублей.

В силу указ вступает 1 января 2024 года, сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.