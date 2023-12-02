Путин подписал указ о сохранении социальных выплат родителям детей-инвалидов
Люди, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, смогут одновременно получать социальные выплаты и трудиться неполный рабочий день. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
— Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, — указано в документе.
Сумма выплат родителям или опекунам, которые трудятся на условиях неполного рабочего дня, составляет 10 тысяч рублей. Это также касается воспитывающих детей-инвалидов граждан, которые осуществляют трудовую деятельность в дистанционном формате. Для неработающих лиц положены выплаты в размере 1200 рублей.
В силу указ вступает 1 января 2024 года, сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Также 27 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении пенсий неработающим пенсионерам. А с 1 декабря 2023 года повышенную пенсию могут получать получать пожилые люди, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Выплата к страховой пенсии будет удвоена (7567,33 рубля) и в результате составит 15 134,66 рубля.