Плату за ЖКУ захотели снижать при одном условии

«Например, если управляющая компания не убирала снег весь месяц, люди смогут вообще не платить за содержание придомовой территории. Если половину месяца, то снижение составит 50 процентов, но не менее 500 рублей за каждые сутки ненадлежащей уборки снега и не более всей суммы квитанции ЖКХ за месяц», — отметил Даванков.