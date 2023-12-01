Эксперты туротрасли анонсировали скидки на летний отдых в Турции

У россиян есть возможность приобрести путевки в Турцию на июнь, июль и август 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

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Как уточняется, речь идет о системе «все включено».

В публикации говорится, что в настоящее время скидки могут достигать 45 процентов. Кроме того, туроператоры готовятся к запуску перелетов почти из двух десятков российских городов.

Также сообщается, что минимальная цена недельного тура на двоих в четырехзвездочном отеле в июне начинается от 114 тысяч рублей, в пятизвездочном — от 139 тысяч рублей.

Весной россияне могут отдохнуть в отеле категории «четыре звезды», отдав еще меньшую сумму (86 тысяч рублей на двоих). Проживание в гостинице «пять звезд» обойдется в 93 тысячи рублей.