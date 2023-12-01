«Аэроэкспресс» повысил ряд тарифов с 1 декабря
«Аэроэкспресс» изменил ряд тарифов на поезда и экспресс-автобусы с 1 декабря 2023 года.
«Корректировка тарифов связана с ежегодной инфляцией, ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава», — объяснили в компании
Стандартный билет при покупке онлайн подорожал с 470 ₽ до 525 ₽, стандартный билет при покупке в кассе — с 500 ₽ до 550 ₽. Тарифы «Стандарт туда — обратно», «Семейный туда — обратно», «Бизнес» и «Бизнес туда — обратно» также проиндексированы. Тарифы группы «Подписка» и абонементы за исключением абонемента на 15 поездок останутся прежними. Стоимость одной поездки по подписке составляет от 60 ₽, по абонементу — от 120 ₽.
Стоимость поездки на экспресс-автобусах № 1195 от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево и обратно останется без изменений: 300 ₽ в одной сторону и 500 ₽ туда и обратно. Цена поездки на экспресс-автобусах № 1185 от станции метро «Домодедовская» и обратно с 1 декабря также составит 300 ₽ в одну сторону и 500 ₽ туда и обратно. Тарифы группы «Подписка» и абонементы на экспресс-автобусы останутся без изменений.