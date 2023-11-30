На Кубе начали принимать карты «Мир»
Несколько магазинов и отелей на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, сейчас россияне смогут оплачивать товары и услуги картами «Мир» в некоторых магазинах в Гаване и Варадеро. При использовании российской платежной системы при оплате в долларах будет применяться курс банка, который выпустил карту, отметили в ТАСС.
Ранее сообщалось, что карты «Мир» начали принимать в Лаосе.
На сегодняшний день их также можно использовать во Вьетнаме, в Южной Корее, Южной Осетии, Армении, Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане. Кроме того до конца года планируют внедрить систему в Мьянме.
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