В Wildberries опровергли повышение платы за обратную доставку товара

В Wildberries прокомментировали информацию о повышении платы за возврат товаров
В Wildberries опровергли ранее распространившуюся информацию, что маркетплейс повышает оплату за обратную доставку товара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
«Информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов», — отметили в пресс-службе маркетплейса.
В компании подчеркнули, что в этом вопросе ничего не менялось и для клиентов продолжают действовать текущие условия.
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