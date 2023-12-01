Минтруд обновил правила назначения единого пособия для семей с детьми
При назначении единого пособия не будут учитываться подработки несовершеннолетних, проценты по счетам ребенка под опекой, а также выплаты за звание «Мать-героиня», следует из постановления правительства.
В документе указано, что меняются также правила назначения пособия самозанятым. Они затронут тех, для кого самозанятость – единственный источник заработка при условии, что они не имеют объективных причин для отсутствия трудовых доходов. В данном случае пособие будет назначаться, если годовой доход от самозанятости превышает два минимальных размера оплаты труда при регулярном заработке. Условие не распространяется на тех, для кого самозанятость – дополнительный источник дохода.
В сообщении уточняется, что изменения коснутся учета суммы алиментов при назначении пособия. В случае, если алименты установил суд, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств.
При установлении алиментов на основании соглашения между родителями при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но не меньше предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к МРОТ, а именно четверть МРОТ на одного ребенка, треть – на двоих детей, и половина – на трех и более детей.