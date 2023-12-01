Минтруд обновил правила назначения единого пособия для семей с детьми

При назначении единого пособия не будут учитываться подработки несовершеннолетних, проценты по счетам ребенка под опекой, а также выплаты за звание «Мать-героиня», следует из постановления правительства.

В документе указано, что меняются также правила назначения пособия самозанятым. Они затронут тех, для кого самозанятость – единственный источник заработка при условии, что они не имеют объективных причин для отсутствия трудовых доходов. В данном случае пособие будет назначаться, если годовой доход от самозанятости превышает два минимальных размера оплаты труда при регулярном заработке. Условие не распространяется на тех, для кого самозанятость – дополнительный источник дохода.

В сообщении уточняется, что изменения коснутся учета суммы алиментов при назначении пособия. В случае, если алименты установил суд, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств.