Цены на красную икру в России снизились до минимального уровня
Цена килограмма красной икры в России в октябре показала снижение до минимального с начала 2023 года уровня. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.
Стоимость красной икры в январе этого года впервые преодолела отметку в 6 тысяч рублей. Она достигла 6 125 рублей. До августа цена продолжала расти. Ценовой максимум был зафиксирован на уровне 6 315 рублей. В последний месяц лета началась корректировка стоимости икры.
Темпы снижения цены по итогам октября составили 2,6%. Это стало самым большим падением с января 2011 года. В итоге осенью стоимость составила 6 060 рублей, что является минимумом с декабря прошлого года (5,94 тысячи рублей).
Ранее в Росрыболовстве указали на наличие предпосылок для снижения цен на горбушу в связи с высокими объемами добычи рыбы и удачной лососевой путиной в России в этом году. Там заявили, что ждут удешевления и красной икры.
Также ранее гендиректор компании «Инарктика» (ранее «Русская аквакультура») Илья Соснов заявил об увеличении потребления лосося в 2023 году к показателю 2022-го. В первом полугодии текущего года рынок продемонстрировал рост на 33% в денежном выражении год к году, до 27 млрд руб., и на 26% — в натуральном (до 46 тыс. т).