Банки еще одной страны начали принимать карты «Мир»

Некоторые банки Лаоса теперь принимают платежи с карты российской платежной системы "Мир". Об этом рассказал диппредставитель РФ в Лаосе Владимир Калинин. Москва24
"Некоторые банки уже принимают карты "Мир", а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме", — сообщил Калинин. Газета.ру
Калинин считает «неоправданным», что самобытный и дружелюбный Лаос не пользуется популярностью у россиян. Он выразил надежду, что открытие дополнительных авиарейсов привлечет в эту страну больше российских туристов. News.ru