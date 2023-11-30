Банки еще одной страны начали принимать карты «Мир»

Некоторые банки Лаоса теперь принимают платежи с карты российской платежной системы "Мир". Об этом рассказал диппредставитель РФ в Лаосе Владимир Калинин. Москва24

"Некоторые банки уже принимают карты "Мир", а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме", — сообщил Калинин. Газета.ру