ЦБ может ужесточить проверку россиян, которые берут онлайн-займы

Центробанк РФ может ввести дополнительные меры для усиления требований к идентификации личности при оформлении онлайн-займов в микрофинансовых организациях. Регулятор по-прежнему «очень сильно» обеспокоен темой мошенничества. Об этом заявил глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута, его цитирует ТАСС.

«Да, стандарт заработал, мы смотрим, как он в этом смысле реализуется, но, возможно, его окажется недостаточно», — сообщил Мамута на XХII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Он добавил, что если микрофинансовые организации смогут самостоятельно усилить требования к идентификации клиентов, у ЦБ и парламентариев будет меньше необходимости вводить их на уровне закона.

По данным ЦБ, доля жалоб на микрофинансистов в категории «Мошенничество» по итогам января-октября этого года составила 11,2% от общего числа жалоб на них. В прошлом году эта доля была 14,2%. Мамута назвал такие обращения массовыми, но уточнил, что статистика говорит об улучшении ситуации.

Всего на МФО россияне пожаловались в ЦБ 39 тыс. раз в январе-октябре 2023 года, число их обращений год к году выросло на 15%.