Россиянам напомнили, кто получит повышенную пенсию в декабре

В России с 1 декабря часть пенсионеров получит повышенную выплату, сообщает «Ура.ру».

На нее могут рассчитывать пожилые люди, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 15 тысяч 134 рубля. Также пенсию повысят инвалидам I группы, и пенсионерам, которые оставят трудовую деятельность. С 2016 года действует мораторий на индексацию пенсии работающим пенсионерам, но после увольнения пенсии пожилым людям увеличивают с учетом всех пропущенных индексации.

К 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременные выплаты в 50 тысяч рублей. Соответствующее постановление кабмина РФ вступает в силу 1 декабря.