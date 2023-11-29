Путин рассказал о стипендии в 75 тыс. рублей для некоторых аспирантов

Российские власти работают над повышением стипендий аспирантам, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными. Он, в частности, упомянул новую выплату в 75 тыс. за приоритетные исследования.

"Мы в прошлом году - ваши коллеги, с которыми я встречался в прошлом году, - ставили вопрос о том, что необходимо поднять стипендии аспирантам. Мы это делаем. Сейчас вот стипендия будет 75 тыс. [рублей]", - указал он.

Президент добавил, что "наверное, это не самая большая цифра, но все-таки жить можно". "Это никогда лишним не бывает", - обратил внимание Путин. Он отметил, что когда человек концентрируется на том деле, которому себя посвятил, то дополнительные средства - это важно.

Глава государства также воспользовался случаем, чтобы поблагодарить наставников юных ученых, их научных руководителей, преподавателей, потому что в очевидных успехах молодых специалистов "значительная часть их работы".

"Они, наши - и мои когда-то - преподаватели, все позволили нам сделать первые шаги в той деятельности, которой мы себя посвятили", - указал Путин.

Глава государства обратился к участникам встречи, отметив, что с удовольствием послушает про их достижения, а если будут какие-то вопросы - постарается их запомнить.